27 Апреля 2023
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Фото: ГУ МВД РФ по Свердловской области

В Тюменской области мужчина нашел старое ружье и получил судимость

В Тюменской области 21-летнего жителя поселка Новикова приговорили к обязательным работам за продажу найденного одноствольного куркового ружья "ИЖ" 12 калибра, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Инцидент произошел в мае 2021 года. Осужденный нашел на ул. Интернациональная старое ружье. Он решил оставить его себе, а в августе продал односельчанину за 8 тыс. руб. Пойманный с ружьем покупатель рассказал полицейским, у кого приобрел ружье, и в отношении продавца было возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия (ч.7 ст. 222 УК РФ).

По закону "Об оружии", граждане РФ имеют право продавать только оружие, находящееся у них на законных основаниях и только имеющим лицензию на приобретение оружия.

Суд приговорил осужденного к 240 часам обязательных работ.

Теги: ружье, продажа, закон об оружии, обязательные работы


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