27 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Елена Блиновская&quot;

Супруга Блиновской допрашивают в качестве свидетеля, - СМИ

Следователи допрашивают в качестве свидетеля мужа известного блогера Елены Блиновской, задержанной по делу о неуплате налогов. Об этом сообщил РИА Новости источник.

Следственный комитет обвиняет Блиновскую в уходе от уплаты налогов на 918 млн рублей и отмывании незаконных доходов на сумму в 43 млн рублей. По предварительным данным, следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте для блогера.

По данным следствия, незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.

Baza сообщает, что сейчас Блиновская находится на допросе в ГСУ СК по Москве. Обыски идут сразу по трем адресам: в частном доме в престижном ЖК "Миллениум парк" в Истринском районе Московской области, а также в квартирах на Павелецкой набережной и на улице Шверника.

Ранее сообщалось, что Блиновскую задержали при попытке пересечь границу на автомобиле. Якобы она арендовала машину с водителем и намеревалась через Белоруссию выехать в третью страну.

Теги: елена блиновская, неуплата налогов, блиновская, супруг


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