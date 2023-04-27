Супруга Блиновской допрашивают в качестве свидетеля, - СМИ

Следователи допрашивают в качестве свидетеля мужа известного блогера Елены Блиновской, задержанной по делу о неуплате налогов. Об этом сообщил РИА Новости источник.

Следственный комитет обвиняет Блиновскую в уходе от уплаты налогов на 918 млн рублей и отмывании незаконных доходов на сумму в 43 млн рублей. По предварительным данным, следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте для блогера.

По данным следствия, незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.

Baza сообщает, что сейчас Блиновская находится на допросе в ГСУ СК по Москве. Обыски идут сразу по трем адресам: в частном доме в престижном ЖК "Миллениум парк" в Истринском районе Московской области, а также в квартирах на Павелецкой набережной и на улице Шверника.

Ранее сообщалось, что Блиновскую задержали при попытке пересечь границу на автомобиле. Якобы она арендовала машину с водителем и намеревалась через Белоруссию выехать в третью страну.