27 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В РАН заявили о компрометации клинических исследований препаратов

Клинические исследования медицинских препаратов скомпрометированы коммерческими интересами фармацевтических компаний. Нужно искать новые подходы, заявил гендиректор НМИЦ им. В.А. Алмазова академик РАН Евгений Шляхто на Всероссийской конференции, посвященной этим вопросам.

Он сказал, что "научная база доказательной медицины полностью зависит от интересов компаний, которые имеют обязательства перед владельцами акций и должны зарабатывать деньги".

"Исследования, не подтвердившие положительный эффект препарата, вероятнее всего, будут скрыты. Большая часть данных доказательной базы коррумпирована коммерческими интересами, а врачи, получающие выгоду, молча позволяют этому процветать", — подчеркнул он.

Академик предложил искать другие варианты, которые дадут возможность получать данные об эффективности препаратов, в большей степени приближенные к получаемым в реальной клинической практике. При этом он упомянул как о сокращении времени исследований, так и повышении достоверности результатов, что отчасти противоречит друг другу.

В 2020 году комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований заявила, что Минздрав не публикует на своем сайте экспертных заключений о клинических исследованиях лекарств, которые обращаются на российском рынке, хотя обязан это делать. В Минздраве ответили, что не могут этого делать из-за коммерческой тайны. Позже это повторилось с вакциной от ковида.

Теги: медицина, клинические испытания, РАН


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