27 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба уральского управления Росгвардии

Синоптики: погода "подготовила почву" для пожаров в Свердловской области

Синоптики не стали исключать погодный фактор при возникновении сильных возгораний в Свердловской области. Однако не он стал главной причиной.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе Средний Урал охватили пожары. Наиболее серьезно пострадал поселок Сосьва на севере региона, где сгорели десятки домов.

Как рассказала на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, было очень сухо, а значимых осадков в северных районах Свердловской области не было с первых чисел апреля. Кроме этого, в начале 20-х чисел месяца температура воздуха стала повышаться до 20-23 градусов. Еще одним неблагоприятным фактором стал ранний сход снежного покрова – во многих районах снег растаял уже в конце марта.

"Погода не может быть явной причиной [пожаров]. Это, конечно, благоприятный фактор, но причина – все-таки человеческий фактор. Только по погодным условиям возникает от 10 до 15% случаев пожара – обычно это бывает связано с сухими грозами", - пояснила специалист.

По ее словам, в данном случае погода все же "подготовила почву".

"На сегодняшний день у нас на севере и в южных районах области второй-третий класс горимости. А в некоторых северных районах – высокий четвертый класс пожарной опасности. Мы думаем, что такие условия могут сохраняться и в последующие дни", - добавила Галина Шепоренко, уточнив, что местами в регионе все же пройдут умеренные дожди.

Напомним, что после пожара специалисты Роспотребнадзора зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе поселка Сосьва.

Теги: погода, пожары, синоптики, причины, Свердловская область


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