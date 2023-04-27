Под Челябинском тушат пожар рядом с СНТ

Под Челябинском тушат ландшафтный пожар рядом с СНТ "Союз" в Красноармейском районе. К месту происшествия направили дополнительные силы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, основной задачей было не допустить распространение огня на территорию садовых домиков. Огнеборцам удалось ликвидировать угрозу садоводческому товариществу и соседней деревне.

Напомним, с 12 апреля в Челябинской области введен особый противопожарный режим. Южноуральцам запрещено разводить костры, выжигать сухую растительность и сжигать мусор. В период действия особого режима все штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесу увеличиваются вдвое.