Мэрию Челябинска просят привести в порядок мемориал "Скорбящие матери"

В Челябинске активисты ОНФ просят мэрию города привести в порядок мемориал "Скорбящие матери".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "Народного фронта", к ним обратились местные жители, которые возмущены внешним видом мемориала. Памятный объект выглядит удручающе – облицовка осыпается от малейшего прикосновения, незакрепленные бордюрные ограждения вот-вот упадут вниз, трещины в бетонном покрытии, отсутствие тротуарной плитки, полуразвалившиеся ступени.

Мэрию города просят обратить внимание на мемориальный комплекс и оперативно привести его в порядок.