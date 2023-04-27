МИД КНР призвал решить конфликт на Украине переговорами

Глава МИД КНР Цинь Ган полагает, что как бы ни был сложен конфликт на Украине, он должен разрешиться путем переговоров.

Об этом Цинь Ган на встрече с главами внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии в городе Сиане на северо-западе Китая, пишет ТАСС. При этом разговор Си Цзиньпина и Зеленского – важный шаг к политическому урегулированию конфликта.

Напомним, разговор лидеров Китая и Украины состоялся 26 апреля. Президент Украины подтвердил факт переговоров, сообщил, что общение было "длинным и содержательным". Зеленский считает, что разговор даст "мощный толчок развитию двусторонних отношений".