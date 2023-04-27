27 Апреля 2023
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Политика Украина
Фото: Накануне.ru

МИД КНР призвал решить конфликт на Украине переговорами

Глава МИД КНР Цинь Ган полагает, что как бы ни был сложен конфликт на Украине, он должен разрешиться путем переговоров.
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Об этом Цинь Ган на встрече с главами внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии в городе Сиане на северо-западе Китая, пишет ТАСС. При этом разговор Си Цзиньпина и Зеленского – важный шаг к политическому урегулированию конфликта.

Напомним, разговор лидеров Китая и Украины состоялся 26 апреля. Президент Украины подтвердил факт переговоров, сообщил, что общение было "длинным и содержательным". Зеленский считает, что разговор даст "мощный толчок развитию двусторонних отношений".

Теги: МИД КНР, Украина, Россия


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