РФ в 2023 году перенаправит из Европы в Азию 140 миллионов тонн экспорта нефти

Россия в текущем году перенаправит в Азию 140 миллионов тонн экспорта нефти и нефтепродуктов из 220 миллионов, которые ранее приходились на Европу, заявил вице-премьер Алекандр Новак.

"Останется порядка 80-90 миллионов тонн на Западе", — сказал он.

РИА Новости сообщает, что в 2022 году из ориентированного на европейские рынки объема на Восток ушли порядка 40 миллионов тонн.

В конце марта Новак сообщил, что Россия сумела в условиях санкций переориентировать потоки энергоносителей в дружественные страны. Так, по его словам, поставки нефти в Индию в прошлом году увеличились в 22 раза. Также выросли поставки в КНР.