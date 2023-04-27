27 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба уральского управления Росгвардии

В пострадавшем от огня уральском поселке Сосьва выявили превышение вредных веществ

Специалисты зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе уральского поселка Сосьва, где на этой неделе произошел сильный пожар. Об этом заявил заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Илья Власов.

Как рассказал он на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, специалисты ведомства проводили мониторинг с первого дня возгорания – 25 апреля. По его словам, исследования будут продолжаться до полной ликвидации пожара.

"Лабораторные исследования в Сосьве проводились в двух точках: улица Толмачева и улица Ленина. В обоих точках 25 числа были зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам", - рассказал Власов.

По его данным, превышения ПДК были выявлены и 26 апреля. На сегодняшний день по максимально разовым концентрациям превышений не фиксируется.

"Мы продолжаем исследования, поскольку пожар полностью не потушен. Завтра будет понятно, каковы концентрации среднесуточные", - добавил замглавы свердловского Роспотребнадзора.

Напомним, что в пострадавшем от пожара поселке Сосьва построят 60-квартирный дом для погорельцев. Также для жителей открыты и работают "горячие линии", куда можно обратиться по разным вопросам.

Теги: Сосьва, поселок, пожар, воздух, Роспотребнадзор


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