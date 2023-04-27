27 Апреля 2023
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Происшествия В России
Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Появились кадры задержания Елены Блиновской при попытке перехода границы

Следственный комитет России опубликовал видео задержания блогера Елены Блиновской на российско-белорусской границе, а также кадры обыска у нее дома.

На видео видно, что Блиновская приехала на границу на роскошном автомобиле Mercedes-Maybach, но при этом в очень "домашнем" виде: в меховых тапочках, спортивных штанах и куртке. У создательницы "марафонов желаний" растерянный вид, он не слишком охотно общается с представителями правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Блиновскую задержали при попытке пересечь границу на автомобиле. Якобы, она арендовала машину с водителем и намеревалась через Белоруссию выехать в третью страну.

Елена Блиновская при задержании.(2023)|Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Также СМИ сообщили, что женщина покупала билет на самолет в Казахстан, но в итоге не воспользовалась им. По одной из версий, Блиновскую предупредили, что в аэропорту ее могут задержать. По другой версии, она должна была выступить в Ташкенте, но в итоге ее планы изменились.

СКР обвиняет Блиновскую в уходе от уплаты налогов на 918 млн руб. и отмывании незаконных доходов на сумму в 43 млн руб. По предварительным данным, следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте для блогера.

Теги: елена блиновская, задержание, граница, побег


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.04.2023 09:54 Мск СМИ: Блиновскую задержали на границе с Белоруссией — она пыталась покинуть РФ на "Майбахе"

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