Появились кадры задержания Елены Блиновской при попытке перехода границы

Следственный комитет России опубликовал видео задержания блогера Елены Блиновской на российско-белорусской границе, а также кадры обыска у нее дома.

На видео видно, что Блиновская приехала на границу на роскошном автомобиле Mercedes-Maybach, но при этом в очень "домашнем" виде: в меховых тапочках, спортивных штанах и куртке. У создательницы "марафонов желаний" растерянный вид, он не слишком охотно общается с представителями правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Блиновскую задержали при попытке пересечь границу на автомобиле. Якобы, она арендовала машину с водителем и намеревалась через Белоруссию выехать в третью страну.

Также СМИ сообщили, что женщина покупала билет на самолет в Казахстан, но в итоге не воспользовалась им. По одной из версий, Блиновскую предупредили, что в аэропорту ее могут задержать. По другой версии, она должна была выступить в Ташкенте, но в итоге ее планы изменились.

СКР обвиняет Блиновскую в уходе от уплаты налогов на 918 млн руб. и отмывании незаконных доходов на сумму в 43 млн руб. По предварительным данным, следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте для блогера.