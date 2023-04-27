27 Апреля 2023
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Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Депутаты Нижневартовска обсудили безопасность в лесах и городских местах отдыха

Впереди лето, а вместе с ним, как правило, приходят и лесные пожары. Депутаты Нижневартовска на заседании комитета по безопасности заслушали доклад об организации и проведении мероприятий по их предупреждению, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно озвученным данным, тушение лесных пожаров на территории города Нижневартовска, осуществляется 5 пожарно-спасательный отрядом Главного управления МЧС России. При осложнении обстановки или введении особого противопожарного режима подразделения переводятся на усиленный вариант несения службы. В случае введения режима ЧС в боевой расчет вводится резервная техника. Дополнительно на пожароопасный период техника доукомплектовывается мотопомпами и ранцевыми лесными огнетушителями.

Лесной пожар(2020)|Фото: Накануне.RU

«В случае возникновения пожаров на левом берегу реки Обь, пожарные подразделения доставляются спасателями Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и Нижневартовским отделом Государственной инспекции маломерных судов с помощью плавсредств», - отметил Олег Попенко, начальник управления по природопользованию и экологии администрации города.

Для раннего обнаружения возможных пожаров будут задействованы квадрокоптеры и система видеомониторинга обстановки с пожарами "Лесохранитель", установленная на двух телекоммуникационных вышках и обладающая высокими техническими характеристиками.

дума нижневартовска(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Принимаемые меры по мониторингу пожарной обстановки и предупреждению возникновения лесных пожаров привели к тому, что на территории городских лесов города Нижневартовска с 2012 года лесные пожары не зафиксированы.

Депутат, руководитель фракции «Единая Россия» в Думе Нижневартовска Владимир Джек поинтересовался обеспечением пожарной безопасности в новом месте отдыха горожан – парке «Ягом», - «Участок пользуется спросом у населения. Зимний период это доказал. Сейчас настанет теплое время года, жители отправятся в «Ягом» на шашлыки. Как в парке выстроена работа по противопожарной безопасности?»

депутат владимир джек, депутат анатолий лисин(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

По словам администрации муниципалитета, в парке «Ягом» выстроена работа по предупреждению пожаров на территории парка.

«Жители устали от зимы и буквально через пару недель направятся в леса, на берега озер, рек. На территории муниципалитета обеспечены всего 6 мест для приготовления шашлыка и отдыха. Мы все понимаем, этого количества не хватает и не все площадки находятся в надлежащем состоянии. Если человек поедет в лес, что с ним будет, если его поймают?», - поинтересовался депутат Степан Повх.

депутат степан повх, депутат анатолий криста(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

«В период особого противопожарного режима на территории лесов, СОНТов категорически запрещено разводить открытый огонь. В это время удваиваются штрафы за все нарушения противопожарного режима. В городе будут созданы группы и утвержден график патрулирования», - сообщил Вадим Татаренков, директор Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Теги: депутаты думы нижневартовска, пожарная безопасность, места отдыха, мчс, противопожарный режим


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