27 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Выпускники школ этого года будут учиться в вузах по дореформенным программам - Фальков

Реформирование системы высшего образования в России в пилотном режиме начнется в некоторых вузах уже в этом году, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

При этом, по его словам, в этом году никаких изменений при поступлении в вузы в связи с разработкой новой системой высшего образования не будет.

Также Фальков пообещал, что "при переходе на новую национальную систему высшего образования права студентов будут сохранены в полной мере".

"В этом году выпускники школ смогут поступить на все те специальности и направления, на все те программы, которые были  опубликованы еще осенью 2022 года, никаких кардинальных изменений не будет", - рассказал министр.

Он добавил, что выпускники этого года смогут завершить обучение по той же образовательной программе, на которую они поступили. "Также будут сохранены все права граждан, имеющих дипломы о высшем образовании по действующим в настоящее время программам и уровням образования", — подчеркнул Валерий Фальков.

 О реформировании системы высшего образования во время послания Федеральному собранию в этом году объявил Владимир Путин. Реформа подразумевает изменение структуры маристратура-бакалавриат и выделение аспирантуры в отдельную ступень образования.

Теги: высшее образование, реформа, валерий фальков


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