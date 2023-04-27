27 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Минздрав признал сокращение численности врачей в России

Обеспеченность врачебными кадрами в России в 2022 году снизилась на 1,3%. Сейчас она составляет 37,2 врача на 10 тыс. населения. Об этом пишет "Медицинский вестник" со ссылкой на отчет Минздрава РФ об итогах работы за прошлый год.
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Больше всего врачей в Северо-Западном федеральном округе - 43,9, меньше всего в Южном - 33,1, разница - более 30%.

Показатель укомплектованности врачами скорой медицинской помощи составил 70,5%. Уровень укомплектованности фельдшерами скорой - 87,7%. Количество водителей скорой в абсолютном выражении сократилась на 3%. Также произошло заметное снижение обеспеченности всех медицинских организаций средним медицинским персоналом - на 3% за год, или до 81,5 на 10 тыс. населения.

Ранее заместитель начальника управления статистики по аналитической работе Центрального НИИ организации и информатизации Минздрава Надежда Несветайло сообщила, что за год численность работников в государственных медучреждениях сократилась почти на 50 тыс., в том числе врачей почти на 10 тыс., среднего медперсонала - на 39 тыс. Существенный дефицит врачебных кадров отмечен в 22 субъектах.

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал связывает сокращение врачей с отменой ковидных выплат и пилотного проекта новой отраслевой системы оплаты труда.

По данным опроса "Медвестника" и компании RNC Pharma, треть врачей хотели бы уйти из госсектора, но их останавливает отсутствие достойных вариантов трудоустройства. Они называют основными причинами низкую зарплату и чрезмерную нагрузку.

Теги: врачи, минздрав


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