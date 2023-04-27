27 Апреля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области не хватает врачей и арматурщиков

В Челябинской области наиболее "дефицитными" профессиями являются арматурщик, кузнец-штамповщик и врач-терапев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

Мониторинг проводился по соотношению количества вакансий по профессиям к количеству состоящих на учете безработных, имеющих данную специальность.

Среди рабочих профессий "дефицитными" являются арматурщик (коэфициент востребованности 416), кузнец-штамповщик (343), слесарь-электромонтажник (132), оператор линии пищевой продукции (67), наладчик станков (61), оператор-кузнец (60,2) и токарь-карусельщик (50).

Среди служащих отмечается "дефицит" среди врачей-терапевтов (124), врачей-педиатров (73), инженеров-программистов (73), социологов (55), охранников (35,3) и др.

Самая низкая востребованность в бухгалтерах (0,9), юристах (0,3) и экономистах (0,4).

"Резкий рост спроса на рабочие специальности возможно вызван ускорением темпов строительства, а также промышленного производства в результате решения задач по импортозамещению и выполнению существенно возросшего объема гособоронзаказа", - отметили в КСП.

Теги: педиатр, профессия, работа, врач,


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