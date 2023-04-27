В Югре вынесен приговор за взятку бывшему сотруднику ГИБДД из Нефтеюганска

В Югре вынесен приговор бывшему сотруднику ГИБДД из Нефтеюганска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Мужчина осужден по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере) и п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде денег в крупном размере).

Установлено, что с февраля по апрель 2018 года, а также в сентябре 2018 года, полицейский получал от индивидуальных предпринимателей деньги за беспрепятственный проезд крупногабаритной техники по дорогам на территории Нефтеюганского района. Общая сумма взяток составила 435 тыс. руб.

Приговором суда ему назначено восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также ему на шесть лет запрещено занимать должности на госслужбе.