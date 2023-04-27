СМИ: Блиновскую задержали на границе с Белоруссией — она пыталась покинуть РФ на "Майбахе"

Блогер, организатор знаменитых "марафонов желаний" Елена Блиновская хотела скрыться, вылетев за границу через Белоруссию. Об этом сообщил РИА Новости источник.

По его данным, блогер могла предполагать о возбуждении против нее уголовного дела, поэтому пыталась скрыться.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет России задержал Блиновскую на границе, когда она пыталась покинуть страну на арендованной машине.

Baza пишет, что Блиновская была задержана в Смоленской области на границе с Белоруссией около 5 утра. В машине кроме нее были ее водитель и охранник.

112 сообщает, что уголовное дело против Блиновской было возбуждено 26 апреля. В тот же день создательница "марафона желаний" купила билет на самолет в Алматы. Вылет в Казахстан был назначен на сегодня в 5 утра. Телеграм-канал пишет, что силовики планировали задержать блогершу при попытке вылететь из страны, однако кто-то предупредил ее о возможном задержании, и Блиновская поменяла маршрут. Сегодня в час ночи она вызвала "Майбах" с водителем и на арендованном авто поехала в сторону Белоруссии, на границе ее задержали.

Блиновскую подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на сумму более 918 млн руб.) и отмывании доходов (более 43 млн руб.). Следствие считает, что Блиновская пользовалась той же схемой, что и блогер Лерчек: платила налоги по так называемой "упрощенке", но такая схема предполагает доходы до 150 млн руб. в год, а у Блиновской, как считают следователи, они были больше.