27 Апреля 2023
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Депутаты Нижневартовска обсудили реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда»

В Нижневартовске в этом году продолжится возведение объектов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Информацию об этом по запросу депутатского корпуса презентовали на заседании комитетов Думы города.

Так, по нацпроекту в 2021-2024 годах в городе предусмотрено строительство двух улиц: ул. Северная и ул. Первопоселенцев. Протяженность каждой более 1,2 километра. Плановое количество полос движения – четыре.

депутаты думы Нижневартовска(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

«В 2021 году выполнены земляные работы и дождевые канализации. В марте 2022 года заключено два муниципальных контракта на строительство этапов улицы Северная и улицы Первопоселенцев. Период исполнения работ 2022-2023 годы», - сообщил Иван Силецкий, директор Управления капительного строительства.

Стройка школы в Нижневартовске(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» Нижневартовску в этом году выделено 89,2 млн. рублей. На эти деньги запланированы к реализации проекты: «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева - Ханты - Мансийской в г. Нижневартовске», «Бульвар в квартале №18 г. Нижневартовска». По всем проектам заключены контракты. К 30 сентября работы должны быть выполнены.

депутаты, дума нижневартовска(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Бульвар в 18 квартале получит название «Учительский». Правда малых архитектурных форм в теме названия во время возведения не появится, поскольку утверждение проектно-сметной документации прошло ранее принятия решения о наименовании места отдыха.

депутаты думы нижневартовска(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Депутатов заинтересовал вопрос о реконструкции третьей очереди набережной реки Обь. Оказалось, что финансирование пока не найдено. Вопрос прорабатывается в правительстве автономного округа.

Теги: депутаты думы нижневартовска, нацпроект, жилье и городская среда


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