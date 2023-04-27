27 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минцифры: Скорость мобильного интернета будет снижаться, тарифы – расти

Реалии таковы, что скорость мобильного интернета без иностранного оборудования в России падает, а тарифы, вероятно, будут расти, по крайней мере, без этого операторы не смогут закупать новое оборудование, необходимое для поддержания скорости, рассказал глава Минцифры России Максут Шадаев.

По словам Шадаева, в ковидные годы, когда резко начал расти трафик, но еще можно было свободно закупать иностранное оборудование, операторы сделали некоторый запас необходимой техники. Но трафик продолжает расти – около 20% за прошлый год, а оборудование теперь недоступно.

"По средней скорости мобильного интернета мы уже выглядим не суперпривлекательно во всех международных рейтингах, поэтому нам нужно все равно инфраструктуру расширять и развивать", - цитируют Шадаева "Ведомости".

"Все привыкли к тому, что связь дешевая, и как-то так само собой получается, что все довольны. У нас некоторые коллеги считают, что так будет всегда. Последние годы ФАС даже мешала делать справедливую индексацию, и тарифы у нас искусственно сдерживаются", - рассказал министр.

Он добавил, что при этом себестоимость услуг связи сильно растет: свои расценки повышают все: от энергетиков до продавцов оборудования.

Теги: мобильный интернет, скорость, мобильный оператор, максут шадаев


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