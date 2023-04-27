В каждой поликлинике Новосибирской области будет сформирован кабинет паллиативной помощи

В Новосибирской области сегодня работает 22 амбулаторных кабинета паллиативной помощи.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, в течение трех лет их планируют организовать в каждой поликлинике области.

Как рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина, сейчас в регионе открыты 22 амбулаторных кабинета паллиативной помощи, которые необходимы для работы выездной службы. В ближайшие три года такие кабинеты должны появиться в каждой поликлинике.

В планах министерства здравоохранения Новосибирской области также увеличение и расширение паллиативного коечного фонда в стационарах, в том числе – в формате отделений сестринского ухода.

Напомним, что на территории Новосибирской области паллиативную медицинскую помощь взрослым начали оказывать в 2014 году – в Новосибирской клинической районной больнице № 1 открыли взрослое стационарное отделение на 30 коек для пациентов онкологического профиля. Сегодня количество паллиативных коек для взрослых (круглосуточные и дневной стационары) на территории Новосибирской области – 97. В 2022 году количество взрослых пациентов, получивших паллиативную помощь в стационарах превысило 1000 человек. В прошлом году в Новосибирске открыли первый в России дневной паллиативный стационар.

Выездная патронажная паллиативная служба региона представлена 7 бригадами, а детская выездная патронажная паллиативная служба – 6. В 22 государственных медицинских организациях открыты амбулаторные кабинеты паллиативной помощи взрослым. В 2022 году для паллиативной службы приобрели 4 легковых автомобиля, 180 единиц медицинского оборудования, а также более 163 тысяч медицинских изделий для использования на дому.