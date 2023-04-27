27 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Российские киносети понесли миллиардные убытки из-за ухода голливудских фильмов

Российские сети кинотеатров понесли миллиардные убытки в связи с уходом западного кинематографа из РФ. Выручка российских киносетей за 2022 год снизилась в два раза по сравнению с 2021 годом, сообщает РБК.

Например, только объединенная сеть кинотеатров "Формула кино" и "Синема парк", управляющая 65 кинотеатрами, понесла убытки в размере 1,8 млрд рублей.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой поручить правительству разработать и реализовать меры поддержки российских кинотеатров в условиях западных санкций.

Теги: киносети, голливуд, убытки, кинотеатры


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