Российские киносети понесли миллиардные убытки из-за ухода голливудских фильмов

Российские сети кинотеатров понесли миллиардные убытки в связи с уходом западного кинематографа из РФ. Выручка российских киносетей за 2022 год снизилась в два раза по сравнению с 2021 годом, сообщает РБК.

Например, только объединенная сеть кинотеатров "Формула кино" и "Синема парк", управляющая 65 кинотеатрами, понесла убытки в размере 1,8 млрд рублей.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой поручить правительству разработать и реализовать меры поддержки российских кинотеатров в условиях западных санкций.