27 Апреля 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: vk.com/incident_tmn

Жители Тюмени задыхаются от пожаров в Свердловской и Курганской областях

Жители Тюмени и Тюменской области второй день жалуются на дымку в городе и запах гари.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте лесного комплекса, виной стали крупные пожары на границе Свердловской и Курганской областей. Ведомство опубликовало снимок из космоса, на котором видно, как облака дыма несет в сторону областной столицы.

Снимок лесных пожаров из космоса(2023)|Фото: Департамент лесного комплекса


В Тюменской области на сегодняшний день действует один лесной пожар в Ялуторовском районе в нескольких километрах от населенного пункта. Пожарная обстановка в регионе находится под круглосуточным авиа- и видеонаблюдением.

Снимок лесных пожаров из космоса(2023)|Фото: Департамент лесного комплекса

Напомним, в населенных пунктах Свердловской области на днях произошли крупные пожары. Сильнее всего пострадал поселок Сосьва, где огнем поражено 9000 "квадратов". В результате пожаров почти 700 человек всего за несколько часов остались без крыши над головой. В Сосьве введен режим ЧС. Сотни заключенных сгоревшего лечебно-исправительного учреждения ЛИУ-23, больных туберкулезом и ВИЧ, эвакуированы. В настоящий момент известно, что два человека погибли.

В Свердловской области из-за крупных пожаров в населенных пунктах введен режим повышенной готовности. Для жителей уральского поселка Сосьва, потерявших в огне свое жилье и имущество, были открыты "горячие линии".

В результате пожаров почти 700 человек всего за несколько часов остались без крыши над головой. Власти Екатеринбурга и области организовали сбор гуманитарной помощи пострадавшим от огня.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку из-за пожаров в поселке Сосьва, в том числе оценить действия местных властей по предупреждению пожаров.

Теги: лесные пожары, природные пожары, запах гари, дымка, смог


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