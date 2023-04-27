27 Апреля 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В пострадавшем от пожара уральском поселке Сосьва построят дом для погорельцев

В уральском поселке Сосьва, пострадавшем от сильного пожара, возведут 60-квартирный дом для погорельцев.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, решение было принято сегодня на совещании с участием главы МЧС России Александра Куренкова. Строительство начнется в самое ближайшее время. Кроме этого, в поселке развернется строительство индивидуальных жилых домов: для этого будет привлечен застройщик, имеющий опыт работы с технологиями модульного домостроения.

Для осуществления выплат, положенных жителям, из резервного фонда правительства Свердловской области выделят около 95 млн рублей. Минсоцполитики подготовит по каждому случаю индивидуальный "паспорт семьи", где должна быть полная информация – от количества членов каждой семьи до нанесенного ущерба и конкретных потребностей людей. На месте будет работать представитель министерства до окончательного решения всех вопросов.

Евгений Куйвашев вместе с главой МЧС Александром Куренковым в посёлке Сосьва, пострадавшем от крупного пожара(2023)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Кроме этого, адресная помощь должна быть оказана семьям с детьми. В зависимости от возраста всех необходимо обеспечить бесплатными путевками в детские оздоровительные лагеря, пока будут решаться вопросы строительства нового жилья. Пострадавшие от пожара получат при необходимости временное жилье, одежду, лекарства и продукты питания.

Как отметили в департаменте, все решения штаба распространяются и на другие пострадавшие от огня населенные пункты региона.

Напомним, накануне для жителей Сосьвы, потерявших дома и имущество при пожаре, были открыты "горячие линии".

Теги: Сосьва, пожар, дома, строительство


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