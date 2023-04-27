Задержана организатор "марафонов желаний" Елена Блиновская, на нее завели уголовное дело

В Москве возбуждено уголовное дело на блогера Елену Блиновскую, организатора знаменитых "марафонов желаний". Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на сумму более 918 млн руб.) и отмывании доходов (более 43 млн руб.).

Следственный комитет России задержал Блиновскую на границе, когда она пыталась покинуть страну на арендованной машине.

Следствие считает, что Блиновская пользовалась той же схемой, что и блогер Лерчек: платила налоги по так называемой "упрощенке", но такая схема предполагает доходы до 150 млн руб. в год, а у Блиновской, как считают следователи, они были больше.

"Получив доход от предпринимательской деятельности в сфере предоставления в СМИ, в том числе посредством сети Интернет услуг и реализации учебных курсов, тренинг-марафонов, в существенно большем размере, не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ, целенаправленно и формально "раздробила" бизнес, а также привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц", - говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

По мнению следователей, Блиновская в течение 2019-2021 гг. раскидывала деньги на счета 18 подконтрольных организаций и ИП, которые также работали по "упрощенке".

В прокуратуре отметили, что дело возбуждено после налоговой проверки.

"Часть незаконно полученного в результате уклонения от уплаты налогов дохода в сумме более 43 млн руб. Блиновская легализовала путем перечисления денежных средств с расчетных счетов подконтрольных компаний на счета организаций, оплатив автомобиль, который впоследствии перешел в собственность ее супруга; оборудование для фирмы, где учредителем является ее супруг и товары для фирмы сестры супруга; исполнение артистом музыкальных произведений по месту ее жительства; проведение праздничного мероприятия в августе 2021 года", - добавили в надзорном органе.

День рождения Блиновской, на котором в августе 2021 года действительно гуляли все светские львы и львицы России, СМИ оценивали в 120 млн руб. (хотя сама блогер говорила про 200 млн руб.).

Информация о интересе правоохранительных органов к Блиновской появилась еще в марте этого года, но тогда блогер всё отрицала.