27 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

Прилепина возмутил снос усадьбы Белинькова в Екатеринбурге: "Что? У вас? Происходит?"

В Екатеринбурге сносят усадьбу Белинькова. На ситуацию отреагировал известный писатель и политик Захар Прилепин.

Как сообщают "Вечерние ведомости", у старинного здания уже снесли ограду и подогнали технику для сноса главного дома.

"В 2014 году, когда областные власти продавали здание, его новый владелец (застройщик "Чусовское озеро") заявлял, что здания будут либо сохранены, либо перенесены на другое место. Однако в 2022 году по заказу того же застройщика эксперты из Саратова сделали экспертизу, благодаря которой усадьбу лишили статуса объекта культурного наследия, и ее стало можно снести", - пишет издание.

Ситуацией со сносом усадьбы Белинькова в Екатеринбурге возмутился писатель, сопредседатель партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Захар Прилепин.

"Прямо сейчас в Екатеринбурге сносят флигель усадьбы Белинькова, а следом снесут последнюю историческую старообрядческую церковь в городе. Почему? Минкультуры России сняло домовую церковь и колокольню с охраны под снос. Застройщик недавно уже снес Никольскую старообрядческую церковь. Что? У вас? Происходит?", - написал он в своем Telegram-канале.

Главный дом усадьбы Белинькова начал строиться в XVIII веке. Он имеет в оформлении очень редкие для архитектуры Екатеринбурга декоративные элементы.

Теги: Прилепин, усадьба, Екатеринбург


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