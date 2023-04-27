Вице-губернатор Кубани Чагаев покинул пост

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утвердил отставку своего заместителя Игоря Чагаева.

Чагаев переходит на другую работу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Чиновник окончил Кубанский государственный аграрный университет и Кубанский государственный технологический университет. С 2013 г. в течение пяти лет занимал должность заместителя главы Лабинского района, в 2018 г. возглавив муниципалитет. В 2019 г. был назначен директором департамента внутренней политики Краснодарского края. С 2020 г. Игорь Чагаев занимал пост вице-губернатора Краснодарского края, курировал вопросы внутренней политики региона. Женат, воспитывает четверых детей.