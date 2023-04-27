27 Апреля 2023
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Наука и техника Свердловская область
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Бизнес в облаках: «Ростелеком» переходит на российские решения виртуализации «Базис»

«Ростелеком» и ведущий российский разработчик облачных услуг «Базис» заключили долгосрочное соглашение о комплексном переходе компании на отечественные решения виртуализации.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПАО "Ростелеком", соглашение рассчитано на пять лет и включает установку и техническую поддержку ПО на ИТ-инфраструктуре группы компаний «Ростелеком», включая дочерние предприятия. Также «Базис» организует 30 тысяч виртуальных рабочих мест.

ростелеком(2023)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» сообщил: «Одним из приоритетных направление развития ИТ-ландшафта предприятий этого года является импортозамещение. Наша компания уже не впервые использует отечественное оборудование в своей деятельности. Сейчас мы планируем полностью перейти на российские решения для серверной виртуализации, публикации приложений и создания виртуальных рабочих мест. Продукты "Базиса" отлично для этого подходят, ведь в отличии от других производителей могут гибко адаптироваться под наши задачи. Кроме того, инфраструктурные решения "Базиса" вошли в программу обучения ИТ-специалистов в Уральском федеральном университете. А значит, в будущем в компанию начнут приходить молодые специалисты, которые уже знакомы с системой и обладают компетенциями в области DevOps и DevSecOps».

ростелеком, it, цифровизация, коммуникации, облачное хранилище(2023)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

«Базис» предоставит «Ростелекому» доступ к комплексу продуктов компании:

• Базис.Dynamix — высокопроизводительная платформа на базе динамической инфраструктуры, позволяющая управлять виртуальными серверами и контейнерами;

• Базис.WorkPlace — программное обеспечение для создания инфраструктуры виртуальных рабочих столов;

• Базис.vCore — гипервизор первого типа и система управления виртуализацией, универсальный программный комплекс для ИТ-инфраструктуры предприятия;

• Базис.Virtual Security — средство защиты информации систем виртуализации и облачных платформ;

• Базис.WorkPlace Security — набор инструментов для организации защищенного терминального доступа в закрытые и открытые контуры безопасности, гарантирующий отсутствие передачи данных между ними.

«Наша ключевая задача — обеспечить заказчика доступом к платформе высокой степени кастомизации, которая позволит организовать сложную гибридную схему удаленной работы сотрудников. Решения "Базис"0020 обеспечат клиента виртуальной инфраструктурой и позволят бесшовно перейти с зарубежных решений на независимые отечественные. Бизнес видит результаты от внедрения наших продуктов в качественном выражении: сокращении издержек простоя, оптимизации процессов взаимодействия», — отметил директор по развитию бизнеса компании «Базис» Иван Ермаков.

Другим важным направлением соглашения станет перевод внутреннего частного облака «Ростелекома» на стек решений Базис.DynamiX. Это позволит повысить уровень автоматизации инфраструктуры и гибкость выделения ресурсов, дать возможность работать внутренним devops-командам в концепции Infrastructure-as-Code и, как результат, сократить время вывода новых продуктов компании на рынок.

«Базис» предлагает полноценную экосистему из нескольких продуктов с единой системой управления, которая покрывает сегменты IaaS и PaaS. Компания уже сейчас заменяет решения VMware, Nutanix, Microsoft Azure Stack, Citrix и других больших зарубежных вендоров. Переход на отечественное ПО гарантирует долгосрочную стабильность работы всех сервисов.

Теги: ростелеком, облачное хранилище, виртуальные рабочие места, базис, отечественное по


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