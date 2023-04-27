Освободившегося по УДО пермяка осудили за дачу взятки сотруднику колонии

Пермяка, освободившегося из колонии по УДО, отправят отбывать новый срок за дачу взятки сотруднику колонии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошел осенью прошлого года. Пермяк после своего освобождения попытался подкупить сотрудника колонии, чтобы тот передал мобильный телефон и зарядное устройство другому узнику, своему знакомому.

Во время передачи денег он был задержан оперативными сотрудниками УФСБ. Согласившийся на получение взятки сотрудник исправительного учреждения действовал под контролем сотрудников УФСБ России по Пермскому краю. Пермяка осудили по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение незаконных действий).

Приговором суда виновному с учетом предыдущего приговора окончательно назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.