В Челябинской области директора школы будут судить за мошенничество

В Челябинской области осудят директора Наваринской начальной общеобразовательной школы им. Прокопьева за служебный подлог и мошенничество, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая в 2022 г. фиктивно трудоустроила работника школы по совместительству на ставку вакантной должности. Трудовые обязанности он не исполнял, а зарплату передавал директору.

В результате обвиняемая похитила 24 тыс. рублей. Деньги она уже возместила.