Аэропорт Екатеринбурга сформировал расписание на майские праздники

Екатеринбургский аэропорт Кольцово сформировал расписание на период майских праздников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кольцово, с 29 апреля по 9 мая включительно аэропорт обслужит более 1,7 тысяч рейсов. Пиковым днем ожидается понедельник, 8 мая – в этот день в Екатеринбурге запланированы 167 взлетно-посадочных операций.

В майские праздники из столицы Урала можно будет улететь по 77 российским и международным направлениям. Будут доступны прямые рейсы на отечественные курорты – Сочи, Минеральные Воды, Горно-Алтайск, Калининград.

За границу можно будет отправиться как на морские курорты – в Анталью, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Шарджу, Дубай, так и в Стамбул, Ереван, Самарканд, Минск и другие города. Регулярные и чартерные полеты из Екатеринбурга будут выполнять 35 авиакомпаний.

Напомним, с 26 марта аэропорт Кольцово перешел на весенне-летнее расписание.