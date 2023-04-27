ТМК приняла участие в Едином дне открытых дверей в рамках проекта "Профессионалитет"

Предприятия Трубной металлургической компании (ТМК) провели профориентационные мероприятия в рамках Единого дня открытых дверей федерального проекта "Профессионалитет".

Как рассказали в пресс-службе ТМК, свыше 1,6 тыс. школьников и их родителей посетили ознакомительные встречи с представителями заводов и колледжей, экскурсии в цеха металлургических предприятий, презентации образовательных программ, викторины и мастер-классы.

Мероприятия прошли на всех площадках ТМК, выступающих партнерами проекта "Профессионалитет". Гостям провели экскурсии по предприятиям и продемонстрировали производственные участки, лабораторные комплексы, кампусы Корпоративного университета ТМК2U, а также аудитории учебных заведений-партнеров ТМК, обновленные в рамках реализации программы "Профессионалитет".

Представители предприятий и образовательных учреждений подробно рассказали школьникам об особенностях обучения студентов программы "Профессионалитет", востребованных в промышленности профессиях, последующем трудоустройстве, карьерных перспективах и корпоративной культуре. Родителям потенциальных абитуриентов продемонстрировали материально-техническую базу образовательных учреждений и подробно рассказали о социальных гарантиях, которые предоставляются во время обучения и работы на предприятиях.