СМИ: Жители пригородов Петербурга сообщили о звуках взрыва

Жители города Пушкин заявили о звуке, похожем на сильный взрыв. Сообщения поступили вечером 26 апреля. Очевидцы говорят о трясущихся стенах зданий, пишет "Фонтанка".

"Мы думаем, что это, скорее всего, аэродром пушкинский военный", — сообщила изданию очевидица.

Громкие хлопки слышали также в Павловске, Колпино, Гатчине. Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" пишет о возможной атаке беспилотников. Источник "ВЧК-ОГПУ" сообщил, что взрыв был слышен в районе 20-го авиаремонтного завода. Сейчас на нем находятся военные самолеты, в том числе принимающие участие в СВО, отмечает канал.