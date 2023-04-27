27 Апреля 2023
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Фото: Управление Росгвардии РФ по Тюменской области

СМИ: Жители пригородов Петербурга сообщили о звуках взрыва

Жители города Пушкин заявили о звуке, похожем на сильный взрыв. Сообщения поступили вечером 26 апреля. Очевидцы говорят о трясущихся стенах зданий, пишет "Фонтанка".

"Мы думаем, что это, скорее всего, аэродром пушкинский военный", — сообщила изданию очевидица.

Громкие хлопки слышали также в Павловске, Колпино, Гатчине. Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" пишет о возможной атаке беспилотников. Источник "ВЧК-ОГПУ" сообщил, что взрыв был слышен в районе 20-го авиаремонтного завода. Сейчас на нем находятся военные самолеты, в том числе принимающие участие в СВО, отмечает канал.

Теги: пушин, взрыв, павловск


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