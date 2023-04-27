Назван размер пенсии, устраивающий россиян

Как оказалось, среднестатистический россиянин считает достойной пенсию в 47 тыс. руб. в месяц.

Москвичи назвали достойной пенсию в 51,3 тыс. руб. в месяц. На втором месте – Санкт-Петербург (48,7 тыс. руб.), на третьем – Тюмень (47,7 тыс. руб.), приводит РБК данные опроса, проведенного порталом Superjob. Самыми скромными оказались жители Ярославля (42 тыс. руб.) и Ижевска (42,2 тыс. руб. в месяц). При этом те, кто зарабатывает до 50 тыс. руб. в месяц, назвали достойной пенсию в 44,3 тыс. руб., а получающие более 80 тыс. руб. хотели бы, став пенсионерами, получать не менее 49,4 тыс. Опрос проходил 3-26 апреля в 369 населенных пунктах во всех округах России. В нем участвовали 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов.

Напомним, по состоянию на 1 января 2023 г., количество пенсионеров на учете в Социальном фонде России (СФР, образован в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования) составило 41,78 млн человек. За 2022 г. их стало меньше на 232 тыс. (0,6%). Сокращение числа пенсионеров замедлилось вчетверо по сравнению с 2021 г., когда оно достигло 970 тыс., установив абсолютный антирекорд с начала 1990-х.

В октябре 2022 г. выяснилось, что соотношение между среднемесячным размером страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров и среднемесячной номинальной зарплатой в экономике в 2025 г. опустится ниже 30%.