27 Апреля 2023
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Общество СЗФО
Фото: Накануне.ru

"Граждане жалуются на то, на что жаловаться не надо": глава Коми отчитал полицейского и назвал себя "гарантом Конституции"

Видео со странным поведением главы Республики Коми распространяется в сети. Владимир Уйба вступил в конфликт с полицейским, которому граждане пожаловались на перекрытую ради руководителя парковку.

Полицейский на видео пытается выяснить, почему глава региона решил перекрыть парковку, на что Уйба обрушивается на него с критикой. Запись опубликовал Telegram-канал "Сыктывкар №1". Между тем, по данным "Коммерсанта", республиканский полицейский главк уже начал проверку того, как видео оказалось в сети.

На видео видно, как полицейский говорит главе региона: "Люди жалуются".

"Это я провожу совещание. Граждане жалуются на то, на что жаловаться не надо. Ещё раз говорю: глава проводит совещание. Временно территорию я оцепил под себя. Это вы должны встать вот сюда с проблесковыми и сказать: территория оцеплена для проведения совещания главы Республики — гаранта Конституции. Встать и стоять, пока я не уеду. Дать приказ вам?", - отвечает Уйба.

Теги: владимир уйба, коми, жалоба, полицейский, граждане, россияне


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