В администрации Челябинска объяснили суть "смотра-конкурса бомбоубежищ"

В мэрии Челябинска заявили, что в городе не проходит "конкурс бомбоубежищ".

Смотр конкурс проводится ежегодно среди предприятий и организаций, использующих защитные сооружения гражданской обороны.

В администрации подчеркнул, что основная задача конкурса - обеспечение бесперебойного функционирования объектов экономики в условиях возможных ЧС природного и техногенного характера, поддержание в готовности сооружений к использованию по предназначению.

Напомним, конкурс будет проводиться с 20 апреля по 31 мая. Руководителям расположенных на территории города организаций, использующих защитные сооружения гражданской обороны, рекомендовано принять участие.