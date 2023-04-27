В Московской Патриархии заявили о раскольническом векторе тех, кто не поминает патриарха

27 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Фильм "Вызов" — новый киноуспех

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России В бывшем СССР Украина
Фото: Накануне.RU

В Московской Патриархии заявили о раскольническом векторе тех, кто не поминает патриарха

Прекращение поминовения патриарха Московского и всея Руси противоречит священным канонам и направлено на разделение Церкви, то есть раскол. Священнослужители вправе не исполнять подобные указания правящих архиереев, если таковые поступают. Об этом заявил руководитель управления Московской Патриархии по делам епархий в странах ближнего зарубежья митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

В прошлом году на Украине предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий перестал поминать патриарха Кирилла как "великого господина и отца", то есть предстятеля всей РПЦ, а стал поминать как равного себе предстоятеля иной церкви. В ряде епархий вообще прекратили поминовение патриарха. Подобное произошло в Прибалтике.

Как отметил митрополит Павел, церковно-правовая квалификация этих действий, однако, принадлежит только церковным судебным инстанциям, вплоть до Архиерейского Собора.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что с пониманием относится к тому, что епископат УПЦ должен" максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа".

Теги: РПЦ, УПЦ, патриарх Кирилл


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети