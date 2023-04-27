В Московской Патриархии заявили о раскольническом векторе тех, кто не поминает патриарха

Прекращение поминовения патриарха Московского и всея Руси противоречит священным канонам и направлено на разделение Церкви, то есть раскол. Священнослужители вправе не исполнять подобные указания правящих архиереев, если таковые поступают. Об этом заявил руководитель управления Московской Патриархии по делам епархий в странах ближнего зарубежья митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

В прошлом году на Украине предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий перестал поминать патриарха Кирилла как "великого господина и отца", то есть предстятеля всей РПЦ, а стал поминать как равного себе предстоятеля иной церкви. В ряде епархий вообще прекратили поминовение патриарха. Подобное произошло в Прибалтике.

Как отметил митрополит Павел, церковно-правовая квалификация этих действий, однако, принадлежит только церковным судебным инстанциям, вплоть до Архиерейского Собора.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что с пониманием относится к тому, что епископат УПЦ должен" максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа".