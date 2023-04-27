Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов может посетить после майских праздников Прикамье

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов может посетить после майских праздников Прикамье, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Краснов прибудет в Пермь 10 мая. Он проведет масштабную проверку в прокуратуре края, а также личный прием граждан. Принять планируется до нескольких сотен человек и предпринимателей.

В настоящий момент в надзорном ведомстве проводят проверки сотрудники генпрокуратуры. Отмечается, что это первая масштабная проверка в регионе с 2014 года.