Администрация Эрдогана отрицает, что президент Турции пережил инсульт

Администрация Реджепа Тайипа Эрдогана отрицает появившиеся слухи о инсульте у президента Турции.

Накануне Эрдогану стало плохо в прямом эфире одного их турецких телеканалов. Трансляцию прервали, и тут же поползли слухи. Позже пресс-секретарь президента заявил, что у главы государства желудочный грипп, и во время интервью сказались его последствия.

При этом в СМИ и соцсетях начали распространяться слухи об инсульте у Эрдогана. Президент отменил предвыборную поездку в среду, в четверг он будет "посредством прямого включения" участвовать в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую". Ранее ожидалось, что Эрдоган лично посетит станцию, которая строится Росатомом.