Главу уральского "Мемориала"* доставили в полицию

Руководителя уральского "Мемориала"* Алексея Мосина доставили в полицию.

Как сообщает Telegram-канал УРАЛLIVE, Мосину грозит два протокола за дискредитацию российской армии. Правоохранителей заинтересовали его публикации против специальной военной операции и ВС РФ.

Сейчас активиста доставили в полицию.

Напомним, в прошлом году силовики уже проверяли офис уральского "Мемориала"*. Сообщалось, что там была найдена экстремистская литература.

*Организация внесена в список иностранных агентов