Главу уральского "Мемориала"* доставили в полицию
Руководителя уральского "Мемориала"* Алексея Мосина доставили в полицию.
Как сообщает Telegram-канал УРАЛLIVE, Мосину грозит два протокола за дискредитацию российской армии. Правоохранителей заинтересовали его публикации против специальной военной операции и ВС РФ.
Сейчас активиста доставили в полицию.
Напомним, в прошлом году силовики уже проверяли офис уральского "Мемориала"*. Сообщалось, что там была найдена экстремистская литература.
*Организация внесена в список иностранных агентов