Токаев высоко оценил роль Ассамблеи народа Казахстана в модернизации страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана "Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие", сообщил, что Ассамблея сыграла важную роль в политической модернизации страны, укреплении общенационального единства.

Ассамблея способствовала расширению общественной поддержки реформ, вовлечению всех этносов в решение стратегических задач развития государства, сказал Токаев. Этот уникальный институт (Ассамблея) обрел новые инструменты парламентского представительства, что полностью соответствует передовой международной практике, отметил Токаев, слова которого приводит пресс-служба главы Казахстана.

За годы независимости в Казахстане сформировалась новая общенациональная идентичность, считает Токаев. Бирюзовый паспорт и небесно-голубой флаг – реальные символы идентичности страны, обусловленные самой историей и находящие живой отклик в сердцах миллионов людей. Паспорт гражданина Казахстана, говорит Токаев, дает человеку полный объем прав и обязанностей, связанных с гражданством республики, вне зависимости от этнического происхождения, религиозных взглядов, социального статуса.