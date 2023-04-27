В Мелитополе у жилого дома сработало самодельное взрывное устройство

Самодельное взрывное устройство сработало в Мелитополе у подъезда многоквартирного дома, пострадал один человек. Об этом сообщила городская администрация в Telegram-канале.

Взрыв прозвучал около 5:15 мск возле дома на улице Кирова. Пострадавший госпитализирован. На месте работают оперативные службы.

Напомним, в марте полицейский получил ранения в результате взрыва в Мелитополе. Сообщалось, что на улице Крупской сработало самодельное взрывное устройство. 3 апреля сообщалось о подрыве автомобиля в Мелитополе. Целью взрыва был экс-глава администрации Акимовки Мелитопольского района Максим Зубарев, который находится в тяжелом состоянии.