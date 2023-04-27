В Хакасии похоронят депутата Верховного Совета республики, погибшего в зоне СВО

Сегодня в Усть-Абакане (Хакасия) похоронят депутата Верховного Совета республики Дмитрия Иванова, погибшего в зоне специальной военной операции.

Траурная церемония состоялась с 10.00 до 11.00 в черногорском центре культуры "Луначарский", сообщает Верховный Совет Хакасии. После Дмитрий Иванов будет с воинскими почестями похоронен на Усть-Абаканском кладбище.

Иванов в феврале 2023 г. добровольцем вступил в ряды ЧВК "Вагнер" и участвовал в освобождении Бахмута (Артемовска) от неонацистов. Иванов, командуя своей группой из четырех человек, смог с бойцами остановить продвижение превосходящих сил ВСУ численностью до 30 человек, уничтожив в начале боя не менее 12 наступающих пехотинцев и две единицы боевой техники. Одну из боевых машин пехоты Иванов уничтожил лично, будучи контуженным. В результате наступающее подразделение противника было остановлено, а затем – полностью уничтожено. В этом бою 27 марта 2023 г. Дмитрий Иванов умер, получив смертельное ранение в ближнем бою от разрыва брошенной врагом ручной гранаты.