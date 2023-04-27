Глава МЧС России прибыл в пострадавшую от пожаров Свердловскую область

Руководитель МЧС России Александр Куренков прибыл в Свердловскую область.

Как сообщили Накануне.RU в МЧС, глава ведомства лично оценит деятельность по оказанию помощи населению, пострадавшему от сильных пожаров. Вместе со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым министр совершит облет местности и посетит населенные пункты, где огнем были уничтожены 140 жилых домов. Также Куренков встретится с представителями муниципальных властей и местными жителями.

Кроме этого, в ходе рабочей поездки на Средний Урал глава МЧС оценит, как организовано первоочередное жизнеобеспечение людей, чье жилье пострадало в результате пожаров. Отдельно Александр Куренков проведет совещание по вопросам оказания помощи населению.

Напомним, накануне Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров на Среднем Урале. Президент получает регулярные доклады о ситуации и принятых мерах по ликвидации последствий.