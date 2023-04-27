27 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Rutube вложит 30 млрд руб. в масштабное обновление инфраструктуры

Принадлежащий "Газпром-медиа холдингу" Rutube рассчитывает догнать YouTube по ключевым техническим показателям.

Видеохостинг намерен потратить на это около 30 млрд руб. В программу обновления инфраструктуры входит и расширение сети географически распределенных серверов.

Финансирование внутри ГПМХ уже выделено. Изначально Rutube запрашивал 50–55 млрд руб.

Rutube рассчитывает увеличить серверные мощности таким образом, чтобы максимальное количество одновременных пользователей сервиса было сопоставимо с уровнем YouTube. В инфраструктурную программу входит и расширение сети доставки контента.

По словам экспертов, речь идет или о многолетнем плане финансирования, или о полном обновлении сервиса. Реализации плана, однако, может помешать недавнее увольнение ключевых членов команды Rutube, сообщает "Коммерсант".

Ранее в Минцифры констатировали, что сервис RuTube не стал альтернативой YouTube и вряд ли ей станет без кардинальных изменений. Но такая перспектива есть у видеосервиса VK.

Теги: Rutube, видеосервис


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