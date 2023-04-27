27 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

На новые проекты из ФНБ выделят почти триллион рублей

В 2023 году кабмин планирует выдать из Фонда национального благосостояния около триллион рублей на запуск восьми новых проектов. 

При этом в общей сложности на них предусмотрено направить 1,7 трлн в течение всего времени их реализации. Как сообщил замглавы Минэка Илья Торосов, утверждены программы льготного лизинга воздушного, наземного и водного видов транспорта, в высокой степени готовности находятся проекты по строительству жилья на Дальнем Востоке и комплекса по переработке газа в Усть-Луге.

Утверждена поставка 63 российских самолета "Аэрофлоту" и 39 лайнеров и вертолетов — "Авроре". Другой проект предусматривает строительство и поставку 260 водных судов в ближайшие пять лет. В рамках проекта по приобретению регионами в лизинг наземного транспорта, компания поставит в регионы 4,1 тыс. автобусов.

Первые воздушные и морские суда начнут поступать в парки в 2024 году, а автобусы и вертолеты — в 2023-м.

Эксперты говорят, что расходы на уровне 7,5% посильны для государственной "кубышки", хотя на фоне экономической неопределенности некоторые специалисты считают их завышенными, сообщают "Известия".

Теги: ФНБ, транспорт


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