Владельцы самокатов будут обязаны ставить их на учет и получать на них номера

Депутаты Госдумы разработали поправки в закон "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации".

Ими предусматривается постановка на учет средств индивидуальной мобильности (СИМ) и получение на эту технику регистрационных знаков. Также планируется ужесточить ответственности за нарушения ПДД водителями СИМ. Соответствующие законопроекты направлены на получение отзыва в кабмин РФ.

Согласно поправкам в закон о регистрации ТС, владелец СИМ в течение десяти дней после его приобретения должен будет поставить его на учет посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. По словам авторов инициативы, этот процесс будет происходить в онлайн-режиме без предоставления СИМ в подразделения Госавтоинспекции.

В компаниях по прокату электросамокатов инициативу о регистрации СИМ называют преждевременной. На данном этапе развития использования средств индивидуальной мобильности существуют более актуальные проблемы, считают в сервисе Whoosh. В компании также отмечают, что у всех операторов проката на электросамокатах уже имеются идентификационные номера, сообщают "Известия".

Напомним, в России количество дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, в прошлом году выросло на 40%.