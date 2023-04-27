27 Апреля 2023
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Образование Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Югра поделилась опытом по развитию качественного инклюзивного образования

В Югре состоялась окружная конференция на тему "Инклюзивное образование и общество: стратегия, ресурсы и практики", передает корреспондент Накануне.RU.

Мероприятие прошло 24 и 25 апреля в онлайн формате и объединило ученых, "узких" специалистов, педагогов школ, воспитателей детских садов, а также родителей особенных детей.

Организатором конференции выступил Институт развития образования ХМАО-Югры. По словам заместителя директора Института развития образования Галины Котельниковой, впервые конференция прошла в 2016 году и с тех пор интерес к этой теме не ослабевает. В этом году участие в ней приняли более двух тысяч человек: в том числе представители Сургутского государственного педагогического университета и Нижневартовского государственного университета, педагоги-практики из всех 22 муниципалитетов Югры.

Сама конференция, хоть еще и называется "окружная", уже вышла за границы Ханты-Мансийского автономного округа: участие в ней приняли ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Самары и Челябинска.

"Инклюзия – форма обучения, при которой человек, имеющий физические, интеллектуальные, эмоциональные, ментальные особенности, может получить образование в общеобразовательной организации. При этом, организация создаст все условия для получения качественного образования. Такие дети легче интегрируются в общество и социализация проходит на максимально высоком уровне", - отметила Галина Котельникова.

Школа №4 в Ханты-Мансийске(2019)|Фото: Накануне.RU

Старт конференции дало пленарное заседание, участие в котором приняли представители федеральных ресурсных центров, компаний системных технологий и комплексного оборудования, ведущих российских издательств, региональных инновационных площадок по развитию механизмов и технологий инклюзивного образования, ресурсных центров по методическому сопровождению организаций Югры по вопросам инклюзивного образования.

В течение всего мероприятия работали пять площадок. На первой площадке участникам конференции представили опыт реализации проекта "Инклюверсариум" на уровне общего и дополнительного образования. Также участники конференции обсудили региональную систему педагогического наставничества в инклюзивной среде, психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и их семей, взаимодействие образовательных организаций между собой и с общественными организациями, а также использование современного оборудования и технологий в обучении и сопровождении детей с ОВЗ и инвалидностью.

Проект "Инклюверсариум" реализуется в Югре с 2016 года и уже доказал свою эффективность. Его цель - адаптировать образование для детей с особенностями, дать им доступ к получению качественного образования. Площадками "Инклюверсариума" являются общеобразовательные и дошкольные учреждения Югры.

Одна из таких площадок – детский сад № 2 "Сказка" в Нягани. Там специалисты на ранней стадии выявляют нарушения развития детей и помогают скорректировать поведение – это позволяет осуществить развитие непрерывного инклюзивного образования. Еще одним успешным примером реализации проекта "Инклюверсариум" можно назвать школу №4 в Ханты-Мансийске. Пространство учебных кабинетов адаптировано с учетом конкретных нарушений здоровья того или иного ребенка. Например, ребенок с нарушением зрения может четко видеть изображение, которое отображается на мониторе.

Школа №4 в Ханты-Мансийске(2019)|Фото: Накануне.RU

Специально оборудованные стулья и парты позволяют детям с проблемами опорно-двигательного аппарата чувствовать себя комфортно. Коридоры школы также оборудованы специальными поручнями, чтобы дети могли свободно перемещаться по зданию образовательного учреждения.

Новейшим оборудованием в школе оснащены кабинеты педагога-психолога, логопеда и дефектолога, что позволяет эффективно вести коррекционно-развивающую работу.

Опыт Югры в развитии инклюзивного образования был отмечен в 2021 году на федеральном уровне. Первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко заявил, что в целом Югра находится "в верхней части рейтинга российских субъектов" и "достаточно эффективно реализует различные направления", в том числе инклюзивное образование. Особый акцент федеральный чиновник во время своей поездки сделал на том, что работу власти автономного округа организуют не только за счет федеральных средств, но и вкладывают значительные суммы из регионального бюджета.

Работа по созданию безбарьерной среды ведется не только в сфере образования. Но и культуры. Вопрос создания инклюзивной экосистемы в сфере культуры для работы с детьми и молодежью с инвалидностью был рассмотрен на заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе Югры, который также состоялся на днях.

Было отмечено, что на сегодняшний день в культурно-досуговых учреждениях автономного округа действуют 149 инклюзивных клубных формирований с количеством участников 2 623 человека.

Теги: инклюзивное образование, конференция, Инклюверсариум


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