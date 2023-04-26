Поджог здания Российского центра науки и культуры РФ квалифицирует как теракт

Российская сторона квалифицирует поджог здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии как теракт. Такое заявление в эфире телеканала "Россия 24" сделал глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Он отметил, что нападение на мирное, гражданское здание имело цель не только причинить ущерб, но и запугать сотрудников и посетителей центра. Поджог здания по предварительным данным, связывают с "украинской деятельностью".

По словам главы Россотрудничества, РЦНК будет продолжать работать несмотря на пожар.

Напомним, ранее директор центра сообщила о том, что, по данным очевидцев, в здание бросили "коктейли Молотова". Произошло два сильных хлопка, горели стена и крыша.