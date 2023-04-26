У Киево-Печерской лавры поставили щиты с изображением Бандеры и Байдена

Противники канонической Украинской православной церкви (УПЦ) установили у входа в Киево-Печерскую лавру щиты выше человеческого роста с "защитниками Украины от посягательств и врагов" и теми, кто ее "распинает", среди первых перечислены лидеры украинских пособников нацизма, среди вторых – каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), сообщают РИА "Новости".

На щите с надписью "воскрес Христос, воскреснет и Украина" приведены имена Мазепы, Петлюры, Шухевича, Бандеры, а также главарей признанной террористической и запрещенной в РФ организации "Правый сектор"* и другие. На нем также изображены президент США Джо Байден, бывший британский премьер Борис Джонсон, глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) и глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав (Шевчук), стоящие в свите Владимира Зеленского.

На щите "они распинают" указана УПЦ, а также – в одном ряду – Петр I, Екатерина II, Ленин, Сталин, Берия, КПСС и другие. На нем также изображен президент РФ Владимир Путин, рядом с которым – отправленный властями под домашний арест наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), глава УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский), патриарх Московский и всея Руси Кирилл и другие, включая украинского политика Юлию Тимошенко и олигарха Игоря Коломойского.

На щите с "врагами Украины" также изображен крест с прибитой табличкой "Украина" и "распятым" перевернутым гербом страны.

* Экстремистская организация, запрещенная в России