У Киево-Печерской лавры поставили щиты с изображением Бандеры и Байдена

27 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Фильм "Вызов" — новый киноуспех

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Украина
Фото: Украинская Православная Церковь

У Киево-Печерской лавры поставили щиты с изображением Бандеры и Байдена

Противники канонической Украинской православной церкви (УПЦ) установили у входа в Киево-Печерскую лавру щиты выше человеческого роста с "защитниками Украины от посягательств и врагов" и теми, кто ее "распинает", среди первых перечислены лидеры украинских пособников нацизма, среди вторых – каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), сообщают РИА "Новости".

На щите с надписью "воскрес Христос, воскреснет и Украина" приведены имена Мазепы, Петлюры, Шухевича, Бандеры, а также главарей признанной террористической и запрещенной в РФ организации "Правый сектор"* и другие. На нем также изображены президент США Джо Байден, бывший британский премьер Борис Джонсон, глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) и глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав (Шевчук), стоящие в свите Владимира Зеленского.

На щите "они распинают" указана УПЦ, а также – в одном ряду – Петр I, Екатерина II, Ленин, Сталин, Берия, КПСС и другие. На нем также изображен президент РФ Владимир Путин, рядом с которым – отправленный властями под домашний арест наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), глава УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский), патриарх Московский и всея Руси Кирилл и другие, включая украинского политика Юлию Тимошенко и олигарха Игоря Коломойского.

На щите с "врагами Украины" также изображен крест с прибитой табличкой "Украина" и "распятым" перевернутым гербом страны.

* Экстремистская организация, запрещенная в России

Теги: Бандера, Байден, Киево-Печерская лавра, раскольники


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети