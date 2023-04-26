26 Апреля 2023
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Происшествия В России Украина
Фото: Накануне.RU

В Россию из украинского плена вернулись 40 военнослужащих

Сегодня из украинского плена в Россию вернулись 40 российских военнослужащих, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, военным грозила смертельная опасность. Вернуть их удалось в результате переговоров. Военная авиация доставит освобожденных в Москву для лечения и реабилитации. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

На каких условиях возвращены военнослужащие не уточняется. Отметим, что в апреле глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отдал приказ передать Украине военнопленных в честь Пасхи. 16 февраля из украинского плена обратно в Россию вернулся 101 военнослужащий.

Ранее сообщалось, что около половины задержанных на Украине российских военнопленных сообщили, что подвергались пыткам и жестокому обращению. Большинство из этих актов пыток имело место вскоре после поимки.

Теги: военнопленные, украина, Минобороны РФ


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