Замгенпрокурора РФ провел в Сосьве заседание оперативного штаба

Заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев сегодня работал в пострадавшем от пожаров поселке Сосьве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Он взял под личный контроль развитие сложной пожароопасной ситуации в Свердловской области и лично вылетел в Сосьвинский городской округ.

"Создан оперативный штаб в работе которого приняли участие заместитель министра МЧС России Илья Денисов, заместитель полномочного представителя президента РФ и в УрФО Александр Калиберда, руководители органов прокуратуры, региональных управлений МЧС и МВД России, следственного комитета, профильных министерства правительства области, глава Сосьвинского городского округа. Обсуждены проблемы наращивания сил тушения лесных пожаров, их раннего выявления и локализации, оказания помощи пострадавшим гражданам. Выработаны конкретные меры по повышению эффективности проводимой работы, которые незамедлительно приняты к исполнению", - говорится в сообщении.

Напомним, шесть пожаров за последние сутки разгорелось в населенных пунктах региона. Сильнее всего пострадал поселок Сосьва, где огнем поражено 9000 "квадратов". В результате пожаров почти 700 человек всего за несколько часов остались без крыши над головой. В Сосьве введен режим ЧС. Сотни заключенных сгоревшего лечебно-исправительного учреждения ЛИУ-23, больных туберкулезом и ВИЧ, эвакуированы. В настоящий момент известно, что два человека погибли.

В Свердловской области из-за крупных пожаров в населенных пунктах сегодня введен режим повышенной готовности. Для жителей уральского поселка Сосьва, потерявших в огне свое жилье и имущество, были открыты "горячие линии".

В результате пожаров почти 700 человек всего за несколько часов остались без крыши над головой. Власти Екатеринбурга и области организовали сбор гуманитарной помощи пострадавшим от огня.

В прокуратуре уточнили, что в Сосьве развернут пункт временного размещения граждан, составлены списки и проведен личный прием пострадавших жителей, оперативно решены вопросы оказания им первичной социальной помощи, организовано горячее питание.

Совместно с региональными властями и с каждым пострадавшим прорабатываются вопросы возмещения ущерба и предоставления нового жилья. Эта работа поставлена на контроль.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку из-за пожаров в поселке Сосьва, в том числе оценить действия местных властей по предупреждению пожаров.